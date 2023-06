Jacky Mathijssen verwacht opvallend scenario voor slotmatch tegen Portugal

De Jonge Duivels moeten dinsdag vol aan de bak tegen Portugal. Jacky Mathijssen klinkt ondertussen opnieuw strijdvaardig, maar ook nuchter.

Het gelijkspel tegen Georgië heeft er bij de Jonge Duivels én Jacky Mathijssen stevig ingehakt. Toch moet er niet gewanhoopt worden, want de Belgen hebben alles nog zelf in handen. Een overwinning levert sowieso een ticket voor de volgende ronde op.

“Het is voor mij ook niet makkelijk geweest om de knop om te draaien, maar we moeten nu wel naar die volgende match toe. We willen uiteraard niet vergeten wat er gebeurd is, maar we gaan er ook niks meer aan veranderen”, klinkt het bij de trainer van de Jonge Duivels.

De match tegen Portugal wordt door Mathijssen op een eigenzinnige manier benaderd. “Ik verwacht een wedstrijd in twee delen. Zestig minuten voorbereiding en dan dertig minuten eindfase waarin de wedstrijd zal worden beslist. Ofwel moet je in dat laatste halfuur nog scoren, ofwel moet je een voorsprong verdedigen.”

Want Portugal is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, plus nog eens alle informatie die Roberto Martinez hen ongetwijfeld zal gegeven hebben. “Dat Portugal zo'n land is dat op resultaat kan spelen, is duidelijk. Dat zie je niet alleen op het hoogste niveau, maar ook bij hun jeugdelftallen. Dat zit in hun cultuur.”