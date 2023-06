Duidelijk wat Belgische clubs te doen staat om gezond te worden: "Daar kan je jaren de vruchten van plukken"

De Jupiler Pro League leed in het seizoen 2021-2022 nog steeds een gecumuleerd verlies van 156 miljoen euro. Dat is weer 16 miljoen meer dan het jaar ervoor, maar er wordt uiteraard nog naar de covidperiode gewezen. Om gezond te worden, heeft onderzoeksbureau Deloitte een paar maatregelen.

Deloitte onderzocht alle jaarrekeningen van de clubs en kwam tot de conclusie dat de belangrijkste inkomstenbronnen van de Belgische clubs momenteel het tv-contract én... de jeugdwerking zijn. België verkoopt heel veel van zijn jonge talenten aan de grote competities.

Engeland, Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland zijn de belangrijkste afnemers van onze spelers. "In totaal werd er voor 210 miljoen euro verkocht aan de 'big five'", vertelt Sam Sluismans van Deloitte ons. "Er werd voor 23 miljoen aan andere landen verkocht en 22 miljoen in eigen land. Daarmee bezetten we de derde plaats na Portugal en Nederland."

De Belgische clubs hebben de hint blijkbaar begrepen en investeerden sterk in hun jeugdwerking. Voor 58,1 miljoen euro zelfs vorig seizoen. Jeugdspelers kregen 164.539 minuten van onze profclubs. En 369 spelers onder 23 jaar kregen een profcontract.

"Investeren in jeugd blijft heel belangrijk", vertelt Pro League-CEO Lorin Parys. "Daar kan je jaren later de vruchten van plukken door ze met een grote meerwaarde te verkopen."

"Commercieel is er wel nog ruimte om te verbeteren om dat verlies om te keren. Ook qua sponsoring", vindt Sluismans. "Er is bij de clubs ook een trend om te investeren in dure spelers om hoog te kunnen eindigen. Maar er zijn ook clubs die de tering naar de nering zetten. We zien dat er clubs zijn die bepaalde jaren geld proberen sparen door minder te investeren in transfers."