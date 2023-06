Kans is groot dat ook Belgische topclub in Amerikaanse handen valt, ook nog Belg geïnteresseerd

KAA Gent is al een tijdje op zoek naar nieuwe investeerders en wil daar zo snel mogelijk werk van maken. De club heeft vers kapitaal nodig. Er zijn intussen twee geïnteresseerde partijen opgedoken.

Volgens Het Nieuwsblad gaat het bij de eerste geïnteresseerde partij over Amerikanen, maar meer is er ook niet geweten. De Belg die wil investeren, is wel gekend. Het gaat om Sam Baro, een 46-jarige ondernemer uit Assenede.

Baro is eigenaar van een HR-bedrijf, maar zijn kapitaal is niet zo groot als mannen zoals Paul Gheysens en Marc Coucke. Zijn fortuin wordt geschat op 39 miljoen euro. Als hij geen mede-investeerders vindt zou het dan ook over een bescheiden input gaan en niet over een overname.

Het zou tevens het laatste jaar van de tandem De Witte-Louwagie kunnen worden. Die engageerden zich bij de aanstelling van Hein Vanhaezebrouck om eveneens tot 2024 door te gaan.