Noa Lang gaat het niét graag horen: 'Club Brugge hoopte akkoord te bereiken, maar concrete topclub trekt zich plots terug van onderhandelingstafel'

Noa Lang aast op een transfer. De interesse van PSV is dan wel concreet, maar de Nederlanders hebben de stekker alvast voor even uit de onderhandelingen getrokken.

De reden is even simpel als duidelijk: het prijskaartje. Club Brugge heeft het bedrag op het hoofd van Noa Lang dan wel al gehalveerd in vergelijking met een zomer geleden, maar PSV is momenteel niet bij machte om twaalf miljoen euro op tafel te gooien.

Voetbal International laat weten dat de Lampenclub blauw-zwart op de hoogte heeft gebracht dat er voorlopig geen nieuwe gesprekken zullen volgen. Al wil dat niet zeggen dat een transfer helemaal van de baan is.

Eerst verkopen én dan kopen?

PSV heeft nog steeds interesse in Lang, maar de Eindhovenaren willen eerst enkele uitgaande transfers regelen vooraleer ze een bod van twaalf miljoen euro overwegen. En dus moet Lang nog enkele weken wachten met een (derde) afscheidsinterview.