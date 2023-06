Westerlo wacht op vijf extra spelers: "Correct bod neergelegd, dat ander dossier nog niet zo ver"

Westerlo heeft op dit moment drie versterkingen beet. Enkele dossiers liggen nog als niet afgehandeld op de onderhandelingstafel.

Jordan Bos, Arthur Piedfort en Irsan Muric zijn de drie eerste nieuwkomers bij Westerlo. De club onderhandelt momenteel in enkele dossiers, maar gemakkelijk loopt dat zeker niet.

Zo zijn er Lucas Stassin (Anderlecht) en Tuur Rommens (KRC Genk) die heel graag het team van trainer Jonas De Roeck willen vervoegen, maar voorlopig is er nog geen witte rook in deze dossiers te merken.

Vooral dat van Stassin, met drie biedingen van Westerlo, sleept aan. “De speler wil graag naar Westerlo komen en wij hebben een correct bod neergelegd. De sleutel ligt nu bij Anderlecht. Hetzelfde verhaal geldt voor Rommens”, zegt de trainer aan Het Nieuwsblad.

De Roeck zou ook heel graag Bryan Reynolds en Thomas Van den Keybus aan boord houden. “Beide spelers willen graag in Westerlo blijven, maar hun lot ligt nu in handen van AS Roma en Club Brugge. In het dossier van Nacer Chadli staan we op dit moment nog niet zo ver.”

De Roeck wil zijn volledige ploeg graag snel op orde hebben, want de competitiestart kondigt zich met tegenstanders Club Brugge, KAA Gent en Anderlecht als bijzonder pittig aan.