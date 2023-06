'Goudhaantje in Nederlandse belangstelling, Beerschot weigert eerste bod op jeugdproduct Club Brugge'

Promotie naar de Jupiler Pro League was afgelopen seizoen het doel, maar daar slaagden De Mannekes niet in. Misschien dat het in het nieuwe seizoen wél kan?

Beerschot zal alvast een nieuwe poging wagen, al beseffen ze bij het team ook dat er investeringen moeten komen om dat doel waar te maken. En daar horen natuurlijk transfers bij.

Aan inkomende zijde is het wachten op versterking, aan uitgaande zijde is het voorlopig ook vasthouden aan een aantal sterkhouders. Zo ook Thibo Baeten.

De 21-jarige aanvaller werd afgelopen seizoen gehuurd van het Nederlandse NEC en liet een goede indruk na. Op 27 wedstrijden kwam hij 13 keer tot scoren, waarvan 12 keer in de Challenger Pro league.

En dus lichtte Beerschot de aankoopoptie, waardoor ze hem tot 2026 wisten vast te leggen op Het Kiel. Tot grote vreugde toen ook van Baeten, die graag bij Beerschot speelt.

Bod geweigerd

Toch is het nog maar de vraag of hij nog lang bij de club zal blijven, want er is interesse vanuit Nederland in het jeugdproduct van Club Brugge. Zo ziet Go Ahead Eagles wel wat in hem.

Volgens Gazet van Antwerpen heeft Beerschot een eerste bod op de aanvaller al naast zich neergelegd. Mogelijk komt er nog een nieuwe poging.