Antwerp goes international met... fanclub in absolute wereldstad

Antwerp FC pakte afgelopen seizoen voor het eerst in 66 jaar de Belgische landstitel. En dat heeft zelfs weerklank in het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf het nieuwe seizoen heeft Antwerp FC zelfs een fanclub over het Kanaal. Antwerp Supporters Club United Kingdom is namelijk boven de doopvont gehouden. De stichter in kwestie: Lennart Van Walsum.

"Ik wil de mensen hier ook de kans geven om de Antwerp-gemeenschap te leren kennen", aldus de rasechte Antwerpenaar die in Londen woont in Gazet van Antwerpen. "Het is dus niet de bedoeling dat we ons enkel op de Belgische expats richten die in Londen werken."

Volgens Van Walsum is The Great Old zelfs gekend bij de gemiddelde Britse voetbalfan. "Antwerp heeft aan het eind van de vorige eeuw een naam opgebouwd die ook hier is blijven hangen. Bovendien kwam Antwerp hier vroeger in de voorbereiding heel wat oefenwedstrijden spelen."