OFFICIEEL: Barcelona laat voormalig wereldkampioen gaan, die kampt met aanhoudende knieklachten

Ooit vormde hij nog een ijzersterk duo met Gerard Piqué, maar Samuel Umtiti is intussen geen speler meer van FC Barcelona.

Dat maakt de Catalaanse club bekent. De Franse verdediger werd vorig seizoen uitgeleend aan het Italiaanse Lecce, waarvoor hij 25 keer in actie kwam in de Serie A.

De linksbenige centrumverdediger had nog een contract tot 2026 bij FC Barcelona, maar dat is ontbonden. In 2016 kwam Umtiti voor een slordige 25 miljoen euro over van Lyon, en speelde in totaal 91 wedstrijden voor Barça.

Bij de Spaanse topclub verdween hij na het WK 2018, dat Umtiti won met Frankrijk, steeds meer op de achtergrond. De reden: al voor het WK kampte de Fransman met knieproblemen, die sinds het wereldkampioenschap alleen maar erger zouden geworden zijn. De verdediger haalde sindsdien nooit meer het niveau van weleer.

In totaal won hij 2 Spaanse kampioenschappen en 3 bekers met FC Barcelona. Umtiti kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club.