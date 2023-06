Saudi-Arabië het beloofde land? Niet voor iedereen: deze spelers en coaches, waaronder Romelu Lukaku, zwichten niet voor oliedollars

Onder meer Romelu Lukaku en Jamie Vardy hebben al laten verstaan geen oren te hebben naar een overstap naar de Saudi Professional League.

Lukaku, die maar liefst 60 miljoen euro per jaar zou kunnen opstrijken bij Al Ahli, wil het liefst van al gewoon bij Inter blijven. Vardy daarentegen heeft nog één jaar contract bij Leicester City. De 36-jarige aanvaller zou een aanbod van Khaleej FC hebben afgewezen. Of hij volgend seizoen in The Championship aantreedt, is nog niet duidelijk.

Maar naast topspelers zijn er ook toptrainers die Saoedische aanbiedingen naast zich neerleggen. Zo blijft José Mourinho gewoon bij AS Roma, en blijft Massimo Allegri ondanks veel kritiek gewoon bij Juventus. Beide heren hadden een aanbieding van Al Hilal op zak.

Saudi Arabia is going all in on Allegri ⚪️⚫️🇸🇦



They’ve raised their offer by €30M for Massimiliano. The first offer was €60M for 3 years and they just mad an improved bid of €90M for 3 years.



His current salary at Juventus is €7M a season (€9M if all bonuses are hit) so… pic.twitter.com/ezGpPlA2sj