Miljoenendans bij Belgische tweedeklasser: record gevestigd dat meteen gebroken zal worden

Lommel SK is een tweedeklassser waar de miljoenen rondgaan. De club is eigendom van de City Group en er passeren zo heel wat talentvolle voetballers. Voor één van hen heeft Lommel nu serieus geïncasseerd.

De Limburgers verkopen immers Manfred Ugalde aan FC Twente. De 21-jarige Costa Ricaanse aanvaller werd vorig seizoen al uitgeleend aan de Nederlanders en deed het daar heel goed. Twente betaalt volgens de Nederlandse media nu vier miljoen euro voor hem.

Dat is meteen de duurste uitgaande transfer in de Challenger Pro League. Maar straks wordt dat al meteen gebroken, want de City Football Group is ook van plan om Vinicius Souza te verkopen. De 24-jarige Braziliaanse middenvelder werd uitgeleend aan Espanyol. Zijn marktwaarde wordt geschat op 6 miljoen.

Ook de Bulgaarse international Filip Krastev (21) en de Braziliaanse aanvaller Arthur Sales (20) zullen waarschijnlijk verkocht worden.