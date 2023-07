Vreemde transfer: voormalig Belgisch toptalent verhuist nu naar... Finland

In de jeugdopleiding van Anderlecht stond hij te boek als groot talent en het was dan ook niet verrassend dat Ajax hem kwam ophalen in 2015. Maar nu lijkt de carrière van Francesco Antonucci toch een vreemde wending te hebben genomen. Hij tekent bij het Finse HJK Helsinki.

Antonucci was nog eigendom van Feyenoord, dat hem vorig seizoen uitleende aan FC Volendam. Daar speelde hij een goed seizoen en werd in mei zelfs in het Eredivisie-team van de maand verkozen. Eerder speelde hij ook voor Monaco, wel voor het tweede team. De voormalige Belgische jeugdinternational tekende in 2020 voor een transferbedrag van 2,2 miljoen bij Feyenoord. Nu staat HJK op het punt hem binnen te halen. HJK werd tweede in de Veikkausliiga. De kwalificatie voor de Champions League begint op 12 juli tegen het Noord-Ierse Larne.