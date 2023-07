'Nieuwe wending op komst: Genk laat zich kaas van het brood stelen in cruciaal dossier'

KRC Genk greep afgelopen seizoen net naast de titel. In de nieuwe jaargang willen ze er opnieuw staan, zoveel is duidelijk.

Om ook in het nieuwe seizoen goede resultaten neer te zetten gaan ze bij Genk voor versterkingen gaan in alle linies. En daar horen al eens verrassende wendingen bij. Al is het niet altijd goed nieuws.

Zo is er het dossier van Ally Samatta. Zijn huurdeal werd niet omgezet in een definitief contract, want Genk lichtte de aankoopoptie niet. Er werden wel gesprekken aangeknoopt met Fenerbahçe.

Bij de Turkse topclub begint hij in principe aan zijn laatste contractjaar, maar echt rekenen op de Tanzaniaan doen ze ook niet. En dus liggen er nog mogelijkheden.

Griekenland

Genk lijkt nu echter wel naast het net te vissen. Volgens het Griekse Sportime is het PAOK Saloniki dat heel dicht is gekomen bij een transfer van Samatta.

De gesprekken zijn lopende, zekerheid is er tot op heden nog niet. Aan Genk om misschien harder op het gaspedaal te drukken.