Club doet erg moeilijk voor transfer Rode Duivel, derde heel hoog bod van tafel geveegd

Je ziet het niet bij alle clubs gebeuren: de hele bestuurstop die uitleg komt geven over hangende dossiers, zowel inkomend als uitgaand. Bij RC Lens deden ze het en uiteraard kwam ook de situatie van Lois Openda ter sprake.

Het is al lang geen geheim meer dat RB Leipzig Openda ziet als de ideale vervanger voor Christopher Nkunku. Maar de deal is allesbehalve rond liet Arnaud Pouille, algemeen directeur van Lens, weten op de persconferentie.

"We hebben een derde bod binnengekregen voor Openda. De eerste twee waren het bespreken zelfs niet waard", maakte hij zich sterk. "Onze intentie was altijd om Loïs te houden. Maar Leipzig draait er al een tijdje rond... Zij hebben hun economische waarheid over de transfer, wij de onze. We zitten nog ver uit elkaar."

Openda zelf heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Duitsland. Eerder zou Leipzig 30 miljoen geboden hebben, maar dat bleek dus niet voldoende.