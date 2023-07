Anderlecht haalt alles uit de kast om Belgische verdediger te overtuigen

Na een teleurstellend seizoen heeft Anderlecht nood aan versterking. Ze halen alvast alles uit de kast om een Belgische verdediger te overtuigen om voor hen te kiezen.

Anderlecht wil alles uit de kast halen om zich te versterken met Louis Patris van OH Leuven. De Brusselaars zagen hun eerste biedingen geweigerd worden, maar willen ver gaan om OH Leuven te overtuigen.

Volgens Het Nieuwsblad hebben ze nu een verhoogd bod uitgebracht van 4 miljoen euro voor het voormalige jeugdproduct van Standard. De bedoeling van Anderlecht is om de transfer nog voor het weekend af te ronden zodoende hij zaterdag mee op stage kan vertrekken.

Patris speelde in de jeugd van Standard voor hij in de zomer van 2015 de overstap maakte naar OH Leuven. De 22-jarige verdediger was vorig seizoen één van de sterkhouders bij de Leuvenaars. Hij speelde 41 wedstrijden in de Jupiler Pro League waar hij tweemaal tot scoren kwam en negen assists gaf.

Volgens Transfermarkt.com heeft Patris een transferwaarde van 3 miljoen euro en nog een contract tot medio 2027.