Geeft jong talent extra impuls? Scherpe verwachting bij Defour na eerste oefenduels: "Als we zien dat dat niet gebeurt..."

Op enkele wijzigingen na werkt Steven Defour nog met grotendeels dezelfde kern. Naar het jonge talent bij KV Mechelen wordt ook gekeken om dit seizoen verder te ontbolsteren.

Mede omdat KV Mechelen vorig seizoen niet de breedste kern had, kwam er al jong volk tussen de lijnen. Enkele 18-jarigen uit de jeugd of vooraan zelfs een 17-jarige. "Van Bilal Bafdili, Fred Soelle Soelle en Ngal'ayel Mukau verwacht ik dat zij zeker verdere stappen gaan zetten en hoger in de pikorde gaan komen", aldus Defour aan Voetbalkrant.

"Als we zien dat dat niet gebeurt, moeten we misschien kijken richting een uitleenbeurt", is de Mechelse coach scherp. "Dan valt nog te bekijken wat er nog aan de kern wordt toegevoegd, natuurlijk." In de meest recente oefenmatch tegen Boom acteerde ook iemand als de 20-jarige Ilyas El Gharbi op de rechterflank.

Ander spelbeeld

"El Gharbi is er nog bij gekomen omdat we naast Belghali geen rechtsback hadden en Geoff (Hairemans, red.) de hele week ziek was geweest. Dan gebruiken we die jongens en die doen dat zeker niet slecht", is Defour toch positief over de jonge lichting. Het was overigens een enigszins ander spelbeeld dan in die eerste oefenpot.

"De week voordien was het in de tweede helft toch echt iets minder. Deze keer hadden we in de eerste en tweede helft veel kansen. De score geeft dat misschien niet zo weer, die had veel hoger kunnen oplopen. Het is vooral belangrijk dat die jongens op elkaar ingespeeld geraken. En dat datgene waar we op trainen er goed uitkomt."