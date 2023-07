Romelu Lukaku toont fitter dan ooit en klaar voor nieuwe uitdaging

Romelu Lukaku is zich op vakantie volop aan het voorbereiden op volgend seizoen en toont fitter dan ooit.

Op Instagram deelde Romelu Lukaku beelden van zijn vakantie op Instagram. Eén echte vakantiefoto en voor de rest foto's van een Lukaku die er alles aan doet op fit te zijn voor komend seizoen. Hij moet zich alvast niet in zijn eentje voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Hij is namelijk op Sardinië in het gezelschap van zijn broer, Jordan. De 28-jarige linksachter zag zijn contract ontbonden worden in februari van dit jaar. Zijn avontuur bij het Spaanse Ponferradina was geen succes. Na een halfjaar en acht wedstrijden zat zijn Spaans avontuur erop. De verdediger is op zoek naar een nieuwe club.

Romelu Lukaku is ook op zoek naar een nieuwe club nu dat Chelsea niet meer op hem rekent. Een overeenkomst met Inter Milaan is in de maak voor een uitleenbeurt met verplichte aankoopoptie.