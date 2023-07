Volgend hoofdstuk in de saga: Paul Gheysens reageert klaar en helder op een insinuatie van Tania Mintjens

De saga rond het Antwerpse stadiondossier is nog niet ten einde, met Paul Gheysens en Tania Mintjens die mijlenver van een akkoord staan. De eigenaar van Antwerp heeft op een bepaald vlak wel duidelijkheid geboden.

Zijn bedrijf Ghelamco zou kijken naar het verkopen van gronden om zijn schuldenberg te financieren. "Dat wij moeten verkopen? Wij zijn voortdurend aan het bouwen en aan het verkopen. Dat is nu eenmaal ons businessmodel", reageert Gheysens in Het Laatste Nieuws.

In de oorlog met ferme verklaringen heen en weer door het kamp-Mintjens geïnsinueerd dat ook een verkoop van Antwerp aan de orde is. "Ik heb geen enkele intentie om te verkopen", spreekt Gheysens dat volledig tegen. "De club heeft niets met de firma te maken."

Ik geloof enorm in de club

Kortom: aan de top bij stamnummer 1 zit er geen grote verandering aan te komen. "Antwerp is een investering met privékapitaal van mij persoonlijk. Ik geloof enorm in de club. We verkopen goede spelers voor serieuze bedragen en de club zal rendabel zijn dit jaar. Ik verkoop Antwerp zeker niet."