📷 Hint vriendin van ex-speler op een terugkeer naar Antwerp?

Antwerp wil volgend seizoen terug volop meedoen voor de prijzen. Wie weet keert sterkhouder wel terug om opnieuw voor de prijzen te spelen. Zijn vriendin hint alvast naar een verhuis.

Demi De Boer is de dochter van Frank De Boer. De voormalige speler van Ajax, FC Barcelona en Oranje. Ze is ook de vriendin van Calvin Stengs die vorig seizoen op uitleenbasis speelde bij Antwerp. Zij hint alvast naar een terugkeer op Instagram.

Ze geeft aan dat ze heel blij is om terug te zijn in Antwerpen. Tegelijkertijd deelt ze een foto van hun zoontje die op 28 februari 2023 werd geboren. Dit met de tekst erbij "Verhuizen is fun". Hun zoon werd geboren tijdens hun verblijf in Antwerpen.

De 24-jarige Stengs was één van de sterkhouders bij Antwerp het afgelopen seizoen. Met zijn drie doelpunten en negen assists had hij een groot aandeel in de titel en de Croky Cup. Antwerp zou alvast graag de speler langer aan zich binden, maar de vraagprijs van Nice is momenteel nog te hoog.