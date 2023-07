Kandidaat-investeerder, Sam Baro en voorzitter Ivan De Witte reageren voor het eerst en zijn enorm ambitieus

KAA Gent zal zich binnenkort terug kunnen meten met de Belgische top. Ze zijn alvast enorm ambitieus na de intentieverklaring die vandaag werd getekend.

KAA Gent gaat overgenomen worden. Daar zijn nu de eerste stappen voor gezet. Dat kan u HIER lezen. Er zijn nog een aantal hordes die genomen moeten worden, maar alle partijen geloven erin dat het weldra in orde zal komen. De twee grote gangmakers van de overname, voorzitter Ivan De Witte en de kanditaat-investeerder reageerde op de website van KAA Gent.

Ivan De Witte, voorzitter KAA Gent: "Ik ben overtuigd dat deze intentieovereenkomst een belangrijke stap is in de richting van een verdere succesvolle uitbouw van KAA Gent. Onze club blijft ambitieus en wil zich verder profileren op het vlak van de financiële gezondheid, sportieve successen en de uitbouw van de maatschappelijke rol. Wanneer we deze elementen - financieel, sportief en maatschappelijk - op een vloeiende wijze kunnen integreren, kunnen we met een gezonde ambitie het nieuwe seizoen tegemoet zien en een belangrijke rol spelen in de Belgische competitie en in Europa. Als voorzitter wil ik hierbij alle betrokken partijen - de stad, de kandidaat-investeerder en de hele werking van onze club - bedanken en feliciteren met de stap die nu gezet is.”

Sam Baro, kandidaat-investeerder: “Ik ben zeer tevreden en sta voor de volle 100 procent achter het gemaakte afsprakenkader. We delen een ongelooflijke visie en hebben een solide basis gelegd voor een succesvolle toekomst. We wachten nu de goedkeuringen af van o.m. de Belgische Mededingingsautoriteit en de Koninklijke Belgische Voetbalbond, maar ik kijk met veel enthousiasme uit naar de start!”