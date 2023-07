OFFICIEEL: KAA Gent heeft fantastisch nieuws en krijgt een ferme financiële injectie

Er was al even sprake over, maar nu kwam KAA Gent met nieuws naar buiten. De club staat op een zucht om overgenomen te worden en dit met een serieuze financiële injectie tot gevolg.

KAA Gent is al een tijd op zoek naar een nieuwe eigenaar en/of investeerder. Met Sam Baro hebben ze die nu gevonden. Er is een intentieverklaring getekend tussen KAA Gent, Stad Gent en Sam Baro. Nu worden de laatste hordes genomen. De definitieve overname is bijna in kannen en kruiken, maar moet nog goedgekeurd worden door een aantal partijen. De Belgische mededingingsautoriteit, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Bijzondere Algemene Vergadering van de club moeten nog hun akkoord geven. Dit zal in de komende weken gebeuren. Sam Baro heeft zich geëngageerd om 30 miljoen euro in de club te injecteren. Minstens 3/4de daarvan moet rechtstreeks naar de club vloeien onder andere met het oog op een heel investeringsplan. Voorzitter Ivan De Witte en CEO Michel Louwagie zullen gedurende een jaar aan boord blijven. Dit om samen met Sam Baro voor een goede overgang te zorg en een zekere continuïteit in de club te behouden.