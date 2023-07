Antwerp-directeur Jaecques schept duidelijkheid over verhuis van de club én wanneer dat zou gebeuren

Antwerp is al maanden in de ban van het stadiondossier. De voorbije weken is dat ook uitgevochten in de media. CEO Sven Jaecques hield zich daarbij op de vlakte, maar nu wou hij toch eens de puntjes op de i zetten.

Omdat er maar geen doorbraak komt in de onderhandelingen met Tania Mintjens waren er al geruchten dat Paul Gheysens een nieuw stadion zou willen bouwen en de Bosuil verlaten. “Er zijn altijd oplossingen. Maar Paul Gheysens heeft al gezegd dat hij de club niet zal verkopen. En dat het niet de bedoeling is te verhuizen", klinkt het bij Jaecques in HLN.

Toch heeft Gheysens die woorden al in de mond genomen. “Als je echt geblokkeerd blijft worden, en de club helemaal wordt afgeremd, dan is het de allerlaatste stap. Dat het geduld op raakt en men het vertrouwen kwijt is om tot een fair akkoord te komen – door steeds bijkomende vragen te stellen en inspraak te eisen – kan ik wel begrijpen.”

Jaecques hoopt nog altijd dat er een akkoord kan bereikt worden. "Ook al lijkt dat op vandaag zeer moeilijk. Antwerp hoort gewoon thuis in Deurne-Noord. De club is één van de belangrijkste uithangenborden van de stad geworden met een onmiskenbaar maatschappelijk belang.”

En dan zou onteigening de laatste oplossing kunnen worden al wil Jaecques dat zelf niet gezegd hebben, want het opstalrecht van Tribune 2 loopt al af in 2052. "We willen ook geen halve oplossing. We willen een plan op lange termijn op maat van de club.”