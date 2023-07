Inter neemt moedige beslissing om Romelu Lukaku te kunnen strikken, maar het is zeer de vraag of dat voldoende is

Inter wil Lukaku echt wel even graag houden dan dat hij bij Inter wil blijven. De beslissing om voor een definitieve transfer te gaan maakt dat duidelijk, maar daarmee is alles nog niet in kannen en kruiken.

Inter huurde Lukaku het voorbije seizoen van Chelsea. Gezien de financiën die ter beschikking zijn, leek het eerst dat er opnieuw gedacht zou worden richting een nieuwe uitleenbeurt. Chelsea wil echter enkel meewerken aan een definitieve verkoop. Volgens La Gazzetto dello Sport is ook Inter nu echt wel bereid om vol in te zetten op een definitieve overstap. Dat is de uitkomst van een onderhoud tussen de Italiaanse topclub en de entourage van Lukaku. Onderhandelingen met Chelsea zijn lopende en Inter zou voor de Rode Duivel een bod van 30 miljoen euro kunnen neerleggen. Nog een duidelijke kloof Volgens Engelse media zou Chelsea dan weer minstens 45 miljoen euro voor zijn spits willen ontvangen. In dat geval is er dus nog een aardige kloof die dichtgefietst moet worden om de verhuis naar Milaan helemaal compleet te maken.