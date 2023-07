Promovendus RWDM speelt Standard zoek, maar vreest het ergste voor topspeler

RWDM maakte als promovendus serieus indruk tegen Standard. Het won met 4-0, maar zag wel een topper uitvallen.

RWDM maakte indruk tegen Standard en won de wedstrijd met 4-0. Het is natuurlijk nog maar de voorbereiding, maar toch.

De Brusselaars hebben wel nog werk om hun kern sterker te maken. Sinds het vertrek van Thierry Dailly gebeurde er nog niets en ook tegen de Luikenaars zaten er veel beloften op de bank.

© photonews

En bovendien is er mogelijk nog een extra speler lange tijd buiten strijd. Kylian Hazard opende de score voor RWDM, maar viel daarna geblesseerd uit.

Kruisbanden?

Na een duel met Cihan Canak kon hij niet verder. Hij vreesde zelfs dat zijn kruisbanden geraakt zouden zijn.

Dat zou een catastrofe zijn voor RWDM, dat zeker rekent op de derde Hazard. Hij was vorig seizoen in de play-offs van groot belang voor zijn team in de titelstrijd.