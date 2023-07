Wel zéér opvallende carrièremoves: Slaven Bilic gaat het opnemen tegen Steven Gerrard, historisch moment bij PSG

Als we de blik naar het buitenland wenden, zien we enkele heel opvallende carrièremoves. Slaven Bilic pakt er bijvoorbeeld met eentje uit: de Kroaat gaat opnieuw in het Midden-Oosten coachen. Ondertussen heeft bij PSG een historische aankondiging plaatsgevonden.

U kent Slaven Bilic ongetwijfel vanwege zijn verleden als Kroatisch bondscoach en zijn passages in de Premier League bij West Ham United en West Bromwich Albion. Het is voor de 54-jarige Bilic nu weer eens tijd om zijn geluk in het Midden-Oosten te zoeken, nadat hij eerder al aan de slag was bij Al-Ittihad.

Daar werd Bilic destijds snel ontslagen. Al-Fateh is de tweede Saoedische club waar hij de functie van trainer zal vervullen. Dat betekent dat Bilic het dit seizoen in de Saudi Pro League onder meer gaat opnemen tegen Steven Gerrard, die onlangs zijn handtekening zette onder een contract bij Al-Ettifaq.

Voor een opvallende overstap van een speler moeten we dan weer in Parijs zijn. PSG heeft de transfer van Kang-In-Lee afgerond. Een historisch moment, want hij is de eerste Zuid-Koreaan ooit die het shirt van PSG zal dragen. De aanvallende middenvelder komt over van Mallorca en tekende in Parijs een contract tot 2028.