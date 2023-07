Hét middel om voor een stroomversnelling te zorgen? Van deze stap wordt werk gemaakt in transfersaga rond Lukaku

De transfersaga rond Romelu Lukaku is nu toch al even aan de gang. Afwachten wat de volgende stap gaat worden.

Romelu Lukaku en Inter zijn erg vastberaden om samen door te gaan. Het besef is in Milaan ook doorgedrongen dat dit via een definitieve transfer zal moeten gebeuren. Daarom brachten de Nerazzurri ook een bod op hem uit, maar dat werd door Chelsea resoluut van de hand gewezen.

Bonussen

Met dat voorstel ging een transferbedrag van zo'n 30 miljoen euro gepaard. Volgens La Gazzetto dello Sport zijn ze bij Inter volop werk aan het maken van een verhoogd bod. Via bonussen zouden ze dan boven die 30 miljoen euro uitkomen.

Het uiteindelijke bedrag zal wel een flink stuk hoger moeten gaan dan het initiële bod, want bij Chelsea zouden ze graag ongeveer 45 miljoen euro willen voor de Belgische spits. De kans is dus reëel dat er ook na het verhoogde bod van Inter nog een kloof zal zijn ten opzichte van de vraagprijs.