Hij kon naar België, maar Dessers twijfelde geen seconde en is vol lof over nieuwe club: "Dit heeft meegespeeld in mijn keuze"

Geen Serie B voor Cyriel Dessers (28) volgend seizoen. De Belgische spits dwong onlangs een knappe transfer naar Rangers af. Maar ook enkele Belgische en Nederlandse clubs toonden interesse...

“Het zou niet slim zijn om hier nu te vertellen over welke ploegen het ging. (grijnst) Ik ben vooral heel blij met mijn keuze voor Rangers. Alles aan deze club is groot. Het stadion, de stad, de druk. Sinds enkele maanden waait hier een nieuwe wind en daar wil ik erg graag deel van uitmaken”, blikt hij tevreden terug over zijn transfer.

Het is intussen al de negende club voor de Limburger. “Sommige omstandigheden heb je niet in de hand. De ene keer wilde ik meer spelen, de andere keer maakte ik een transfer omdat ik een goed seizoen had gekend. En nu was ik gedegradeerd met Cremonese. Dat heeft ook wel meegespeeld in mijn keuze voor Rangers. Ik had minder zin om opnieuw in het rechterrijtje te gaan spelen in Italië. Bij Rangers vind ik stabiliteit. Ik wil mijn koffers eens een paar jaar laten staan en hier iets opbouwen.”

Al toonde ook de aartsrivaal interesse. “Celtic? Wist ik niks van. Met Rangers ben ik al lang close. Ik ben blij dat het na al die jaren gelukt is om tot een deal te komen. Ik wil hier succesvol zijn, zoals ook Giovanni van Bronckhorst dat hier is geweest. Tijdens mijn eerste dagen droeg ik oranje voetbalschoenen… Daar heb ik al veel opmerkingen over gekregen.”