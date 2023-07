PSV hoopt Rode Duivel te strikken, die al op oefencomplex gespot is

PSV Eindhoven wil haar middenveld versterken. Het heeft daarbij haar oog laten vallen op een Rode Duivel.

Het gaat om Aster Vranckx (20). Volgens Algemeen Dagblad hopen Peter Bosz en Earnest Stewart op de komst van de middenvelder, die al op De Herdgang gespot is. De Nederlandse topclub wil eerst een akkoord met de speler, alvorens het Wolfsburg zal proberen te overtuigen.

Door die Duitse club werd de centrale middenvelder vorig seizoen uitgeleend aan AC Milan. Hij paste echter niet in de plannen van Stefana Piolo afgelopen seizoen. In totaal speelde hij amper 9 wedstrijden voor de Rossoneri en dus werd de optie tot koop niet gelicht.

Het is echter nog niet duidelijk hoe reeël een transfer van de Belgisch international is. Het is afwachten hoe gewillig Wolfsburg staat ten opzichte van een transfer. De Bundesliga-club betaalde in 2021 nog 8 miljoen voor Vranckx.