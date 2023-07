Standard start voorbereiding in mineur nadat ze 1-3 nog helemaal uit handen gaven

Standard heeft ook tegen AZ niet kunnen winnen. Nochtans stonden de Rouches bij de rust 1-3 voor, maar ze moesten uiteindelijk met 4-3 de duimen leggen.

Er werd één keer 45 minuten gespeeld en twee keer een halfuur. Het eerste uur was Standard sterk en Noah Ohio kon uitblinken. De Nederlander opende zijn rekening vanop de stip en scoorde nadien nog twee keer. Een zuivere hattrick.

Maar Ohio moest wel in de kleedkamer blijven met last aan de knie. Het zou echter wel meevallen en niks zijn om zich zorgen over te maken.

Zonder Ohio ging het een pak minder. Arnaud Bodart pakte in de eerste helft nog een strafschop van Jesper Karlsson, maar na de rust ging Standard alsnog kopje onder. In de 94ste minuut slikten de Luikenaars de 4-3. Al had Hoefkens op dat moment al fel gewisseld.