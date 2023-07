Dele Alli komt met hartverscheurend verhaal: "Mishandeld, drugsdealer op mijn achtste, ..."

Dele Alli is Engels international en een begenadigd speler. Toch heeft hij soms moeilijke tijden. Zijn verleden is dan ook héél zwaar om dragen.

De 27-jarige Engelsman Dele Alli kampt met verslavingsproblematieken en zijn mentale gezondheid. Dat heeft hij laten weten in een openhartig interview met Gary Neville.

Hij had het er ook over zijn jeugd, die ook heel zwaar is geweest. Zo werd hij op zijn zesde mishandeld door de vriend van zijn alcoholische moeder.

Daarna ging het via roken op 7 jaar en drugs dealen op 8 jaar naar heel diepe dalen, waarbij hij op zijn elfde aan een brug werd gehangen. De verlossing kwam er pas op zijn twaalfde, toen Dele Alli werd geadopteerd en werd opgenomen (eindelijk) in een warm gezin.

Voor de Engelsman zijn het zware jaren geweest en tot op heden kampt hij zelf met verslavingen. Momenteel zit hij in een afkickkliniek.