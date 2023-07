Divock Origi en Charles De Ketelaere krijgen er een serieuze concurrent bij

Het was geen succesvol seizoen voor Divock Origi en Charles De Ketelaere want ze krijgen er een serieuze concurrent bij. Het zal nog moeilijker worden komend seizoen om speelminuten te vergaren.

Het avontuur van Charles De Ketelaere en Divock Origi bij AC Milan was geen succes vorig seizoen. De landgenoten hadden het moeilijk om zich in de ploeg te knokken en al ze hun moment kregen. Dan konden ze te weinig overtuigen. Origi kwam in 36 wedstrijden tweemaal tot scoren en kon amper éénmaal een ploeggenoot bedienen. De cijfers van Charles De Ketelaere ogen niet positiever. De jonge Belg kwam 40 keer in actie en kon amper één keer een ploeggenoot van een doelpunt voorzien. Een doelpunt maken zat er echter niet in.

Nu krijgen beide aanvallend ingestelde spelers een er nog een geduchte concurrent bij. Zo kondigde AC Milan en Chelsea aan dat Christian Pulisic de overstap maakt van Londen naar Milaan. Hij maakt de overstap voor een bedrag van om en bij de 16 miljoen euro.

In de zomer van 2019 betaalde Chelsea nog 60 miljoen euro voor de winger van Borussia Dortmund. In 145 wedstrijden voor de Londense club kwam hij 26 keer tot scoren en gaf hij 21 assists. Hij is één van de slachtoffers van het teleurstellende seizoen van Chelsea en moet nu zijn carrière nieuw leven gaan inblazen in de Serie A.