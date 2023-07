De Premier League lonkt naar Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere kende een moeilijk eerste seizoen in de Serie A. Mogelijk komt er een reddingsboei uit de Premier League om hem op te vissen.

De bedoeling van AC Milan is zo snel mogelijk hun ploeg terug op te bouwen zodoende ze kunnen meespelen voor de prijzen in Italië. Dit is geen goed nieuws voor één van de Rode Duivels die actief zijn in de Milanese hoofdstad.

Zo proberen ze Charles De Ketelaere te slijten bij verscheidene clubs. Aston Villa had eerder al interesse getoond in de Rode Duivel en volgens Italiaanse en Engelse media hebben beide clubs nu contact met elkaar opgenomen. AC Milan heeft aan Aston Villa laten weten dat ze De Ketelaere kunnen overnemen voor 30 miljoen euro.

Voor Aston Villa is dit bedrag momenteel te hoog. Ze vinden het een te hoog risico voor een aanvallende middenvelder die vorig seizoen niet tot scoren kwam en amper één assist uitdeelde. De Italianen kochten De Ketelaere vorig zomer van Club Brugge voor 35,5 miljoen euro en willen natuurlijk zoveel mogelijk recupereren van deze transfersom.