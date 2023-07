Niet binnen de filosofie van Leipzig, maar voor Openda heeft de Duitse topclub miljoenen over: "Jullie kunnen uitkijken naar een heel speciale speler"

Voor 43 miljoen euro trekt Loïs Openda naar RB Leipzig. Een recordtransfer voor de Duitse topclub.

En dat past niet binnen de stijl van Die Rotten Bullen, die de laatste jaren door slim scoutingswerk jonge spelers voor weinig geld binnenhaalde. Sportief directeur Max Eberl verdedigt de keuze voor Openda op de clubwebsite. "De transfersom overschrijdt onze limieten niet. En als de bonussen van kracht worden, dan betekent dat zowel speler als club succes hebben kunnen vieren op het veld. Onze supporters kunnen uitkijken naar een heel speciale speler", is hij lovend over de Belgische spits.

De Duitse topclub had inderdaad geld over voor Openda, nadat eerder bekend raakte dat Christopher Nkunku voor 60 miljoen euro naar Chelsea trekt. Openda wordt gezien als de opvolger van de Fransman.

Zelf is hij alvast in de wolken met zijn transfer naar de Duitse topclub. "Het is een ongelooflijk boeiende club en ik hoop hier mijn volgende stappen te zetten. Leipzig heeft een aanvallende speelstijl, die perfect bij mij als spits past. Ik kan niet wachten om eindelijk aan de slag te gaan. We hebben een team met veel potentie, daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen."