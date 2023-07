Standard ziet ex-jeugdspeler de fantastische stap maken naar Chelsea

Voormalig jeugdspeler van Standard, zoon en kleinzoon van spelers van Standard en nu volgt de overstap naar Chelsea. Dit allemaal terwijl hij nog maar pas 18 jaar.

Diego Moreira is een voormalige jeugdspeler van Standard. Hij begon daar zijn carrière en maakte in de zomer van 2020 de overstap naar de jeugdwerking van het Portugese Benfica. Na twee seizoenen kreeg hij de kans om zich te tonen bij de twee ploeg van Benfica, namelijk Benfica B.

Bij Benfica B kon hij zich tonen in 25 wedstrijden met drie doelpunten en twee assists. Dit was genoeg om hem ook zijn debuut te laten maken bij de hoofdmacht van Benfica. Zijn twee optredens daar waren genoeg om Chelsea te overtuigen om hem te overtuigen. Ze halen hem gratis binnen omdat hij nog geen profcontract had bij Benfica. Bij de Londense club tekent hij een contract tot medio 2028 en hij zal bij de U23 van Chelsea aantreden.

Als deze naam een belletje laat rinkelen dan is dat normaal, aangezien hij de zoon is van Almani Moreira , die tussen 2001 en 2006 bij Standard speelde. Hij is ook de kleinzoon van Helmut Graf die tussen 1976 en 1982 onder contract stond bij de Luikse club.