Cercle niet voorbij Dender van Simons, voorlopig windstil rond begeerd drietal

Cercle Brugge en Dender hielden het op een gelijkspel in een oefenwedstrijd. De Bruggelingen , die vandaag een galawedstrijd spelen tegen AS Monaco, kwamen met een onuitgegeven elftal.

Vooral veel invallers en revaliderende spelers, zoals Senna Miangue, op het blad bij De Vereniging. Na een weinig opwindende oefenwedstrijd hielden Cercle en Dender het op een 0-0-gelijkspel.

Wel een opvallende naam in de basis bij de Bruggelingen: Leonardo Lopes Da Silva (24). Cercle wil de febelgeerde Portugese middenvelder kost wat kost in Brugge houden. Rond Daland, Deman en Ueda is het momenteel muisstil. Het trio is grof wild op de transfermarkt.

Vandaag speelt Cercle een gala-oefenwedstrijd tegen AS Monaco. Verwacht wordt dat de Bruggelingen basisspelers als Deman, Daland en Siquet wel zal laten opdraven tegen de Fransen. Bij Monaco nam de Oostenrijker Adi Hütter onlangs het roer over van de ontslagen Philippe Clement.