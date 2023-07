Inter Milaan neemt een definitieve beslissing in het dossier Romelu Lukaku

Romelu Lukaku keert niet terug naar Milaan. Inter Milaan heeft de stekker uit de onderhandelingen getrokken. Het geflirt met Juventus was namelijk de druppel.

Al maanden is de transfersaga aan de gang: waar gaat Romelu Lukaku in de zomer van 2023 naar toe? Inter Milaan lag lange tijd in polepositie. De spits wou zelf ook in Inter blijven, maar uiteindelijk gaat die toch niet door.

Nochtans had Internazionale 40 miljoen euro geboden en daarmee matchten ze de vraagprijs van Chelsea. Zo was er al een akkoord tussen beide clubs.

Maar de entourage van Lukaku had ondertussen ook contact met andere clubs. Onder meer Juventus volgde de situatie op de voet en ook zij boden volgens La Gazzetta dello Sport 40 miljoen euro.

WAT MET DE TOEKOMST?

Bij Inter kwamen ze dat ter ore en het sprong bij hen in het verkeerde keelgat. Inter liet weten dat de transfer van Lukaku niet doorgaat. Ook de entourage van Lukaku werd al ingelicht.

Waar Lukaku dan wel naartoe zal gaan, is nog niet duidelijk. Lukaku wou absoluut bij Inter blijven en voor geen enkele andere club spelen. Zo zal het nog een lange zomer voor Lukaku kunnen worden.