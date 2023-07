Lukaku naar Turijn? Dan is het "tijd om te stoppen met wedstrijden van Juventus te bekijken"

Juventus zou naar verluidt 40 miljoen euro (inclusief bonussen) overhebben voor 'Big Rom', die nog steeds niet tot een overeenkomst gekomen is met Inter Milaan.

Zelf zou Lukaku luisteren naar het voorstel van De Oude Dame, hetgeen Inter absoluut niet op prijs kan stellen. De Nerazzurri zouden volgens La Gazzetta dello Sport wel tot een overeenkomst naderen met Chelsea, maar het is nu wachten op Lukaku zelf.

Als het van de Juventus-supporters afhangt, zal de Belgische spits alvast niet in Turijn belanden. “Nooit van mijn leven", “Zelfs niet op de PlayStation!” en “Waar hebben diegene die Lukaku graag zien komen de afgelopen drie jaar gewoond? Op Mars?", klinkt het onder meer op Twitter.

We don’t want a trash player to replace a young striker. Would you swap Enzo for pogba