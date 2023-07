Voetbalcommentator waarschuwt Loïs Openda, en maant hem aan 'gewoon zichzelf te blijven': "Ik ben benieuwd hoe hij daarmee zal omgaan"

Gisteren raakte bekend dat Loïs Openda zijn carrière voorzet bij het Duitse RB Leipzig. Volgens voetbalcommentator Sirik Geffray een goede keuze, al waarschuwt hij de Belgische spits.

"Ik had gehoopt dat hij nog bij Lens zou blijven om te bevestigen in de Champions League. Die club paste perfect bij hem. Hij heeft een zekere 'joie de vivre', ook op het veld. Dat klikte met de fans en de manier waarop Lens voetbalt. Maar Leipzig is wel een goeie keuze", stelt hij voor Sporza.

Een recordaanwinst werd het voor de Duitse topclub. Voor maar liefst 43 miljoen euro maakt Openda de overstap. "Ik ben benieuwd hoe hij daarmee zal omgaan. De schoenen die hij er moet vullen, zijn bovendien niet klein. In Leipzig moet hij Christopher Nkunku opvolgen. Die was vorig seizoen de topschutter in de Bundesliga."

Toch denkt hij dat Openda alles heeft om te slagen in Duitsland. "Ik hoop dat hij blijft zoals hij is. Dat heeft hij nodig om goed in zijn vel te zitten en te presteren. Sinds dit seizoen werkt hij ook samen met een personal coach. Ik heb wel het gevoel dat hij een stap gezet heeft in het professioneler aanpakken van zijn carrière. Hij heeft alle troeven in handen om er te geraken."