Gevolgen voor later? Albert Sambi Lokonga krijgt met pech af te rekenen

Eerst raakte bekend dat Albert Sambi Lokonga niet mee ging op de Amerikaanse tour van Arsenal. Later sijpelde er door dat hij een blessure had opgelopen. Wat die blessure is, werd niet bekendgemaakt.

Lokonga kan door die blessure niet mee naar de Verenigde Staten. Ook Nicolas Pépé kan niet mee naar de VS. Ook hij is geblesseerd.

🚨 Nicolas Pepe & Albert Sambi Lokonga are both absent from the Arsenal squad for the USA tour due to injury. Cedric Soares is also not included, while Nuno Tavares is on holiday. None of these four are expected to join the squad in the USA. [@kayakaynak97] #afc pic.twitter.com/Fs1BbcoKUx