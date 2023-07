Ook naast het veld drastische gevolgen voor Lukaku: "Werkte wekenlang om zijn terugkeer van Chelsea naar Inter af te sluiten, terwijl hij met andere clubs sprak"

Lukaku's laatste stoot kent niet alleen op het veld, maar ook naast het veld drastische gevolgen.

Want Roc Nation, zijn Amerikaans managementsbureau, en Romelu Lukaku gaan uit elkaar. Het bureau zou net zoals Inter niet te spreken zijn over het gedrag van de spits. “Het bureau werkte wekenlang om zijn terugkeer van Chelsea naar Inter af te sluiten en had ook nog een ander project voor hem klaarliggen, terwijl de spits en zijn advocaat Ledure met andere clubs spraken”, geeft Italiaans voetbaljournalist Nicolò Schira de reden voor de breuk.

Lukaku sprak achter de rug van Inter om met Juventus, dat 40 miljoen euro zou overhebben voor de Belg. Het is echter koffiedik kijken momenteel, want De Oude Dame moet eerst Dusan Vlahovic verkocht krijgen aan PSG. De Servische spits heeft een persoonlijk akkoord met de Franse topclub, maar de clubs zijn er onderling nog niet uit. Er wordt gewag gemaakt van een transfer tussen de 70 en 80 miljoen euro.

Mocht Juventus niet doorgaan, lijkt Saudi-Arabië met Al-Hilal nog de enige overblijvende optie te zijn voor 'Big Rom'. Een terugkeer naar Chelsea is naar alle waarschijnlijkheid uitgesloten.