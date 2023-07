Stroomversnelling: 'Topclub schakelt meteen na verlies topspeler en wil Rode Duivel snel aankondigen'

Xavi Simons verlaat PSV en gaat naar PSG. En dus is het schakelen voor De Lampenclub, al hebben ze al meteen een vervanger op het oog.

Xavi Simons heeft na veel wikken en wegen besloten om terug te keren naar PSG. En dus moet PSV Eindhoven schakelen, want plots zijn ze een belangrijke spelmaker kwijt in hun aanvallend radarwerk. Een opvolger zou echter snel gevonden zijn.

En dat wordt volgens Eindhovens Dagblad niemand minder dan Rode Duivel Charles De Ketelaere. Die wordt door de Nederlandse club al langer als één van de alternatieven gezien om de jeugdspeler van Barcelona op te volgen bij de club.

PSV informeerde al naar de Belg van AC Milan, maar door het vertrek van Simons is het nu écht alle hens aan dek. PSV Eindhoven zal wel diepe zakken moeten hebben, weet de Nederlandse krant te melden. Milan wil hem namelijk niet zomaar laten gaan.

Stroomversnelling

Voor zowel de Lampenclub als De Ketelaere zelf zou het met oog op het EK 2024 in Duitsland een goede zaak kunnen zijn om nieuwe oorden op te zoeken. Al is de vraag of De Ketelaere zelf wel naar de Eredivisie wil.

Persoonlijk lijkt hij zich vooral in Milaan zelf willen herlanceren. Een en ander kan nu wel in een stroomversnelling komen, maar dan moet ook CDK zelf willen meewerken.