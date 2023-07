Verrassend? 'Anderlecht roert zich voor deze kapitein uit Ligue 1'

RSC Anderlecht heeft Maxime Dupé zo goed als beet. Maar ze willen nog meer gaan shoppen in Frankrijk.

Zo is Anderlecht volgens Footmercato uitgekomen bij Samuel Moutoussamy. Dat is de 26-jarige kapitein van Nantes.

Verbazingwekkend hoeft dat niet te zijn, gezien de vele banden tussen Anderlecht en Nantes. De rol van Mogi Bayat daarin mag ook niet worden onderschat.

© photonews

Samuel Moutoussamy is de aanvoerder van Nantes, maar heeft een aflopend contract in juni 2024. En dus willen ze in Frankrijk op hem cashen.

5 miljoen euro waard

Met Straatsburg, Keulen en Bayer Leverkusen is er de nodige concurrentie voor de Congolese international. Volgens Transfermarkt is hij vijf miljoen euro waard.

Afgelopen seizoen was hij van levensbelang voor zijn ploeg, al vielen de statistieken met amper twee assists en geen doelpunten in meer dan 30 wedstrijden eerder tegen.