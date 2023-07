OFFICIEEL: KRC Genk haalt huurspeler definitief niet binnen

Ally Samatta zal volgend seizoen niet op de Belgische velden te zien zijn. Hij verlaat Fenerbahçe en gaat voor 2 seizoenen naar PAOK Saloniki.

Afgelopen seizoen huurde KRC Genk Ally Samatta van Fenerbahçe. Hij was echter niet altijd zeker van een basisplaats en de club koos er dan ook voor om de aankoopoptie niet te lichten.

Samatta keerde echter ook niet terug naar Fenerbahçe, waar hij zijn contract van een jaar voortijdig beëindigde. Zo was Samatta een vrije speler en kon Genk hem nog gratis ophalen.

Uiteindelijk koos Samatta voor een avontuur in Griekenland. Hij tekende voor 2 seizoenen bij PAOK Saloniki. Ook is er een optie voor een extra seizoen.

Samatta speelde eerder ook al voor Antwerp in het seizoen 2021-2022. In januari 2016 haalde Genk hem ooit naar Europa. Hij bleef in Limburg tot januari 2020.