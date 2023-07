Thierry Henry schuwt de straffe woorden over Kevin De Bruyne niet: "Met voorsprong"

Thierry Henry heeft Kevin De Bruyne hoog zitten. Dat liet hij in een interview nog eens blijken. Hij sprak een en al lof uit over de sterspeler van Manchester City.

Al enkele jaren maakt Kevin De Bruyne het mooie weer bij Manchester City. Hij is er de draaischijf en won al 15 prijzen met de Citizens, waaronder 5 keer de Premier League en ook de Champions League.

Ook is de Bruyne een van de vaste waarden bij de Rode Duivels. Enkele seizoenen was Thierry Henry er een van de assistenten. In een interview met de Engelse spelersvakbond PFA sprak hij zijn lof over De Bruyne uit.

"Het is erg moeilijk om het brein van Kevin te verstaan. Wat hij ziet en wat hij probeert te doen, voor mij is hij als middenvelder en creator de beste die ik ooit gezien heb in de Premier League. Met voorsprong!", sprak Henry zijn bewondering uit.

Graag had Henry ook met De Bruyne samengespeeld: "Hij kan korte ballen geven, lange ballen en ga zo maar door. Hij kan de bal exact geven waar je hem wil. Ik hou van slimme spelers die de zaken zien en proberen te begrijpen wat er gebeurt. En hij heeft een coach die net hetzelfde is. Daarom werkt het ook zo goed."