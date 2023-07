De volgende aanwinst van KV Mechelen? Een talent uit de stal van Red Bull staat nu echt voor terugkeer naar JPL

KV Mechelen kon al enkele spelers strikken en een volgende aanwinst is op komst. De JPL gaat binnenkort Mamadou Sangaré opnieuw verwelkomen.

De inmiddels 21-jarige speler werd in het eerste deel van het seizoen 2022-2023 door Red Bull Salzburg verhuurd aan Zulte Waregem. Bij de West-Vlamingen geraakte de Malinees niet verder dan tien wedstrijden. De aanvallende middenvelder keerde dan ook terug naar Oostenrijk voor een uitleenbeurt aan Hartberg.

Tweede kans in België

Ondanks deze weinig geslaagde passage in ons land staat Sangaré nu voor een terugkeer naar België. Er is al een foto van hem opgedoken in de wandelgangen bij KV Mechelen, dat hem wellicht op zijn beurt gaat huren van Salzburg. Dat zal voor de belofteninternational dan al zijn vierde uitleenbeurt zijn sinds zijn komst bij Salzburg in 2020.

Mamadou Sangaré ligt nog onder contract bij de ploeg uit de Red Bull-stal tot 2025. Zijn beste seizoen kende hij in de Oostenrijkse tweede klasse bij Grazer AK (28 matchen, 5 doelpunten, 4 assists).