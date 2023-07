'Club Brugge haalt speler weg na zes jaar KRC Genk'

Club Brugge heeft uitgepakt met een verrassende transfer. Het gaat daarbij shoppen bij KRC Genk, zo blijkt.

Amine Et Taïbi speelt al zes jaar bij KRC Genk en komt ondertussen al uit voor Jong Genk, maar zou de Limburgse club kunnen gaan verlaten. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws te melden.

De 20-jarige Marokkaan gaat zijn laatste contractjaar in bij Genk en daar kan blauw-zwart van gaan profiteren. Bij Genk doorliep Et Taïbi zes jaar verschillende jeugdreeksen.

Zes jaar trouwe dienst

Vorig seizoen was hij goed voor veertien wedstrijden in de Challenger Pro League. In een ver verleden speelde hij ook nog bij de jeugd van KV Mechelen, nu staat hij voor een overstap naar West-Vlaanderen.

Broer Sofiane (19) blijft (voorlopig) wel bij KRC Genk spelen en zal volgend seizoen bij Jong Genk uitkomen. Als Amine zou uitkomen bij Club NXT kan dat wel een pittige strijd in de strijd worden.