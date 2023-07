Komt er schot in de zaak voor Roméo Lavia? "Deze week komen wellicht 2 transfers in orde"

Eerder was al geweten dat Roméo Lavia bovenaan het lijstje van Liverpool stond. De defensieve middenvelder moet zo'n 40 miljoen euro kosten.

Alleen was het al de hele tijd wachten voor de jonge Belg. Eerst wou Liverpool aan de dossiers rond Fabinho en Jordan Henderson werken. Volgens Sacha Tavolieri lijken die transfers deze week in orde te komen.

Daarna zou voor Lavia de weg naar Liverpool open liggen. Hij moet de nieuwe middenvelder van Liverpool worden. Ook Cheikh Doucoure and Joao Palhinha zouden een optie zijn, maar Lavia zou bovenaan de lijst staan.

#UPDATE

🔴 As explained 4 days ago, the transfers of Fabinho and Henderson are expected to be fixed this week so that #LiverpoolFC can fully focused on their request for a new midfielder soon… Romeo Lavia still above the other names on the list.

⏳ Wait&See. #mercato #LFC https://t.co/q2cBCI0kDx pic.twitter.com/wUqNzlv3Kf