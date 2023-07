OFFICIEEL: Loïs Openda krijgt bij RB Leipzig een speler van PSG achter zich

Enkele dagen geleden haalde PSG Xavi Simons (20) terug. Ze maakten gebruik van de terugkoopclausule waar het over beschikte.

Al snel bleek dat Simons komend seizoen niet op de Parijse velden te zien zal zijn. Er was meteen sprake van een uitleenbeurt. Uiteindelijk wordt hij voor een seizoen aan RB Leipzig gestald om extra ervaring op te doen.

"De Bundesliga is een van de beste competities in de wereld", aldus Simons. "Ik ben onder de indruk van RB Leipzig zijn manier van voetballen en voel dat de kern en visie een goede match zijn met mijn kwaliteiten."

