Opvallend: KRC Genk vliegt snel heen en weer voor oefenduel: Wouter Vrancken verklaart

KRC Genk speelt een oefenduel tegen Sporting Lissabon. Daarvoor vliegt het snel op en af naar de Algarve. Best opmerkelijk.

Dinsdagnamiddag stapte KRC Genk op het vliegtuig richting de Algarve. Daar speelde het woensdagavond een oefenwedstrijd tegen Sporting Lissabon. Opvallend: meteen na de wedstrijd vliegt het terug naar België. Toch wel een krappe timing.

Trainer Wouter Vrancken verklaarde bij Het Nieuwsblad die timing. "Op die manier simuleren we een Europese verplaatsing. Zo komen we niet voor praktische ongemakken te staan", klonk het.

Zo wou Genk al wat ervaring opdoen, want binnenkort zal het al Europees in actie komen. Het speelt op 25 juli al in de 2e voorronde van de Champions League tegen het Zwitserse Servette FC. Het is meteen in Zwitserland te doen.