Félix Nzouango spreekt over twee Belgische talenten die belangrijk waren voor hem

Félix Nzouango heeft er drie seizoenen opzitten bij Juventus Turijn. En dus heeft hij ook Koni De Winter gekend. Ook Joseph Nonge heeft indruk op hem gemaakt.

Félix Nzouango is een 20-jarige centrale verdediger uit Frankrijk die van Juventus naar Beerschot is gekomen. Walfoot sprak met hem, ook over een aantal van onze landgenoten.

Talent

"Ik heb twee seizoenen samengespeeld met Koni De Winter. Hij heeft me meteen welkom geheten bij Juventus. We hebben veel gepraat, op en naast het veld."

"Joseph Nonge is twee jaar na mij gekomen, maar maakte meteen indruk. Hij is een heel goede speler, een echt talent. Hij heeft alles om het te maken op hoog niveau."