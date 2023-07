OFFICIEEL: Inter Miami wordt nog meer FC Barcelona na 3e aanwinst

Het zat er al even aan te komen, maar Jordi Alba tekende voor anderhalf seizoen bij Inter Miami. Miami heeft voor het seizoen 2025 een optie om het contract met een seizoen te verlengen. Hij kwam transfervrij over van Barcelona.

Alba speelde 11 jaar voor Barcelona en pakte daarin tal van prijzen. Zo werd linksachter 6 keer Spaans kampioen, won hij 5 keer de beker en won hij in 2015 de Champions League.

Oficial✍️🇪🇸Bienvenido @JordiAlba



We have signed Spanish international defender Jordi Alba to a contract through the 2024 season. Find out all the details:https://t.co/43s7DbZ528https://t.co/dj2lmpulM2 pic.twitter.com/DkVnMRT35n